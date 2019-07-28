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Огромную антенну в Крыму хотят задействовать в исследовании космоса

Дарья Михалина
06:32 28.07.2019
Уже в 2020 году антенну планируется использовать для работы с астрофизической обсерваторией, выведенной в космос.
Огромную антенну в Крыму хотят задействовать в исследовании космоса
© Фото: pixabay.com

Радиотелескоп РТ-70, который находится в Евпатории, могут использовать в проекте «Миллиметрон», предназначенном для проведения исследований астрономических объектов во вселенной после в 2027 года.

Как рассказала директор Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева, для реализации проекта необходимы как минимум три станции слежения.

«В качестве антенны станции слежения мы можем использовать евпаторийский телескоп РТ-70», - добавила специалист.

Радиотелескоп РТ-70 может работать в миллиметровом диапазоне длин волн», заверила Лихачева.

Как передает ее слова РИА Новости, устройство начнут использовать уже весной 2020 года, когда как у года астрофизической обсерватории «Спектра-РГ» будет такая орбита, что она будет вне зоны радиовидимости других антенн.

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