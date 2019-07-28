Умерла озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney актриса

Актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала подругу персонажа Микки Мауса Минни в мультфильмах The Walt Disney Company, умерла в США 26 июля.

«Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси - легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру», - говорится в сообщении на сайте компании.

Тейлор было 75 лет. О причинах смерти не сообщается.

Расси Тейлор озвучивала персонажей многих известных фильмов и мультфильмов, среди которых «Приключения Паддингтона», «Симпсоны», «Утиные истории», «Рапунцель: новая история» и другие. Ее супругом был актер Уэйн Оллвайн, который на протяжении 32 лет озвучивал Микки Мауса.