Лоукостер «Победа» отменил рейсы в Чехию

Бюджетная авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары (Чехия). Решение связано с аннулированием чешскими властями разрешения на полеты российской группе компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.



«Мы отменяем рейсы Москва - Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии», - уточнила РИА Новости собеседница в пресс-службе «Победы».



Ранее ряд рейсов из Москвы в Прагу отменил «Аэрофлот». У перевозчика есть все технические возможности для полетов, причину аннулирования разрешения в авиакомпании не называют. Пассажирам, забронировавшим билеты в Прагу на 2 и 3 июля, предложили вернуть билеты без сборов либо отправиться в альтернативный пункт в Европе без доплаты за изменение маршрута.

Вслед за «Аэрофлотом» приостановили рейсы в Чехию и «Уральские авиалинии». Речь идет о вылетах, которые должны были состояться 2 июля из Екатеринбурга и подмосковного аэропорта Жуковский.