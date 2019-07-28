В Москве наступил последний жаркий день перед похолоданием

Последний жаркий день июля ожидает москвичей в наступившее воскресенье. Сегодня, 28 числа, столбики термометров будут стремиться к отметке в +30 градусов. Однако уже с наступлением ночи на 29 июля температура начнет резко снижаться.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем 28 июля температура составит +25…+27 градусов. В ночь на 29 она опустится сразу же до +10…+12 тепла. А днем в понедельник составит всего +14…+16 градусов, что характерно скорее для сентября.

Ранее метеоролог объяснила разницу между аномальной жарой в Европе и резким похолоданием в России сменой климатических эпох и меридианальными процессами. По словам эксперта, высокая температура пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки. А вот погодные аномалии в России наступили из-за ультраполярного вторжения с Северного полюса.