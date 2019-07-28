Американцев волнуют вопросы существования внеземного разума и НЛО

Жители США продолжают интересоваться вопросами, связанными с существованием внеземного разума и НЛО. Недавняя публикация в газете The New York Times, в которой пилоты ВМС США поведали о встречах с неопознанными летающими объектами во время полетов у побережья страны, вызвала огромный всплеск интереса к теме и бурные обсуждения.

Официально Пентагон не признает контактов с инопланетными существами, однако в военном ведомстве ранее существовала программа по опознаванию воздушных угроз, изучающая такие вот «незапланированные встречи» и инциденты. По словам журналистов, она трансформировалась и существует в другом, по всей видимости, закрытом виде.

Свежий опрос портала YouGov продемонстрировал, что почти половина американцев (54%) уверена в сокрытии правительством США информации о существовании пришельцев.

Ранее ВВС США были вынуждены сделать официальное предупреждение к любопытным пользователям Facebook, собравшимся штурмовать военную базу в Неваде, так называемую «Зону 51». Согласно предположениям общественности, на территории закрытой базы скрывают представителей внеземных рас.

Более 2 млн пользователей соцсети заявили о своем желании пойти на штурм американской базы 20 сентября, несмотря на то, что организатор мероприятия отметил, что идея была шуточной.