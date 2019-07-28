Более 800 гектаров леса потушено за сутки в России

За минувшие сутки в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади свыше 800 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны

«За прошедшие сутки, 27 июля, в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 834 гектара», - говорится в сообщении.

Днем ранее был ликвидирован 51 лесной пожар на площади свыше 6 тысяч гектаров.

Согласно отчету, по данным на 00.00 по Москве 27 июля на территории РФ действовало 164 лесных пожара на площади более 170 тысяч гектаров. Из них наибольшее количество (97 пожаров) зафиксировано в Иркутской области. Еще 19 пожаров бушует на землях лесного фонда в Красноярском крае, 26 пожаров – в республике Саха (Якутия).

Отмечается, что на тушении лесных пожаров задействовано 2969 человек, 400 единиц техники. На авиамониторинге - 65 воздушных судов, на тушении – 28 воздушных судов.