Северные олени массово гибнут на Шпицбергене

Более 200 туш северных оленей, погибших от голода из-за изменения климата, ученые обнаружили на Шпицбергене, сообщает телерадиокомпания NRK.

«Никогда прежде ученые не фиксировали такого большого количества оленей, погибших от голода на Шпицбергене», - отмечают исследователи норвежского полярного института.

Трое ученых в течение 10 недель изучали ситуацию на архипелаге, фиксировали количество погибших оленей и пришли к выводу, что относительно теплая зима привела к сокращению кормовой базы, что и привело к смерти рекордного числа животных.

По словам экспертов, северные олени являются ключевым видом для определения состояния окружающей среды в тундре. Из-за изменения климата в этом году им не удалось получить достаточное количество пищи зимой и выжить.

Ученый Осхильд Онвик Педерсен рассказал, что в декабре 2018 года на Шпицбергене шел сильный дождь, после которого замерзли пастбища, поэтому животные не могли найти пищу. Из-за ее недостатка появилась высокая конкуренция среди оленей в борьбе за пропитание. По версии специалистов, именно поэтому погибли самые молодые и самые старые особи.