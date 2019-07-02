Гепатит А, брюшной тиф и дизентерия: медики проводят вакцинацию жителей затопленного Тулуна

В Тулуне началась вакцинация пострадавших от наводнения. Врачи делают местным жителям прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии, чтобы избежать эпидемии.

На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения. Местные власти принимают все меры, чтобы справиться с последствия разгула стихии.

Как сообщает региональный главк МЧС РФ, в шести районах Иркутской области, в том числе в Тулунском районе, за минувшие сутки от воды были освобождены более 450 домов.

Однако, несмотря на все усилия экстренных служб, к настоящему моменту в Тулуне и Тулунском районе остаются затопленными 143 улицы и три автозаправочных станции.

«Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления - 143 улицы протяженностью 62,7 километра, семь садоводств, три автозаправочные станции. Повреждены два автомобильных моста», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к переправке жителей Тулуна Иркутской области через зону паводка, которая разделила город на две части. Всего в зону бедствия уже направлено около тысячи военнослужащих, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Напомним, в связи с паводком в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - был введен режим ЧС.