Задержанный в КНДР российский сейнер отпущен

Российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8», задержанный пограничниками КНДР в ночь на 17 июля, отпущен. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Отмечается, что освобождение судна с российскими рыбаками произошло в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.

«В 16.00 (10.00 мск) капитан В. Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа - граждане Южной Кореи - сойдут на берег», - заявили в дипмиссии.

Как сообщалось ранее, на борту сейнера находятся 17 членов экипажа - 15 россиян и двое граждан Республики Корея. Все они чувствуют себя хорошо, передает ТАСС.

Причиной задержания судна стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала. Экипаж свою вину признал. До 27 июля «Сянхайлинь-8» (название которого переводится, как «Сахалин-8») находился в порту города Вонсан. Рыболовное судно, построенное в 2015 году, принадлежит «Северо-восточной рыболовной компании», зарегистрированной на Сахалине.