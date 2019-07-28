Режиссер ремейка «Короля Льва» признался, где в фильме спрятал настоящую Африку

В анимационном фильме была спрятана одна сцена, которую сняли по-настоящему в Африке, рассказал режиссер ремейка мультфильма «Король Лев» Джон Фавро.

Режиссер опубликовал кадр, который он назвал «реальным». На фотографии запечатлен восход солнца над африканской саванной.

«Это единственная настоящая сцена в "Короле Льве". Там было 1490 сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике», - написал он в Twitter.

По словам Фавро, опубликованный снимок стал первым кадром фильма.

«Я спрятал в одной сцене снимок, который мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы увидеть, заметит ли кто-нибудь», - добавил режиссер.

Новый фильм Фавро, ставший ремейком мультфильмом 1994 года, вышел в кинотеатрах России 18 июля и сразу стал лидером проката.