Лифт с двумя пассажирами упал с 12-метровой высоты в Ереване

В одном из здания Еревана сорвался в шахту лифт, в котором находились два пассажира. Оба они получили очень тяжелые травмы.

«Трос лифта оборвался, и лифт с находящимися в нем людьми сорвался в шахту с 12-метровой высоты. Оба находящихся в кабине человека получили тяжелые травмы», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС Армении.

Также сообщается, что пострадавших госпитализировали в медицинский центр. Позже стало известно, что один из них скончался. Жизнь второго спасают врачи.