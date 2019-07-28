Город Тулун в Иркутской области снова затопило после дождей

Почти месячная норма осадков выпала за сутки 27 июня в городе Тулун в Иркутской области, что привело к подтоплению домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в городе выпало 104 миллиметра осадков.

«Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», - говорится в сообщении.

Кроме того, выше критической отметки (450 см) поднялась вода на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района.

Начальник иркутского управления по гидрометеорологии сделал предупреждение, что сильные осадки в центральных, южных и западных районах области продолжатся ночью. Это может привести к повышению уровня воды в реках.

Ранее сообщалось, что в Тулуне, который «приходит в себя» после наводнений, военные завершили разбор разрушенных домов, начали дезинфекцию и взяли пробу грунта. Паводок, в результате которого оказались подтоплены более 10 тысяч домов, начался в конце июня в Иркутской области. Всего он затронул 108 населенных пунктов. Как сообщили региональные власти, погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 38 тысяч человек.