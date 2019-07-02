В почтовой службе Facebook обнаружили следы зарина

Неизвестные прислали посылку с Зарином в почтовую службу компании Facebook в Калифорнии. Следы отравляющего вещества обнаружили с помощью специального оборудования, после чего во всем здании объявили эвакуацию.

По неподтвержденной пока информации, пострадали как минимум два человека. Их госпитализировали и изолировали.

Сейчас следователи и специалисты по химическому оружию обследуют здание. Местные власти, в свою очередь, попросили сохранять спокойствие и заявили, что тревога могла сработать из-за технической ошибки.