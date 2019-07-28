ЛНР: пьяные силовики ВСУ обстреляли село в Донбассе

Пьяные киевские силовики обстреляли из минометов село Дмитровка Новоайдарского района. В результате повреждены три жилых дома. По счастливой случайности, жертв удалось избежать, поскольку хозяева в этот момент не находились в своих домах. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

«В целях запугивания мирных жителей оккупированных территорий боевики 25-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили минометный обстрел жилых районов населенного пункта Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома», - заявил начальник пресс-службы Яков Осадчий.

Жители Дмитровки подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако там никаких действий не предприняли, добавил Осадчий.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 числа. Однако военнослужащие ВСУ его не соблюдают.