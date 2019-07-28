СМИ сообщили об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии

В результате ракетного удара со стороны сил правительства национального согласия Ливии по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируется национальной армией Халифы Хафтара, были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Об этом пишет avia.pro.

В Сети журналист @mmelumami опубликовал видео с места, на котором запечатлены авиаудары и вспышка после них. По его словам, мишенью были два самолета, система ПВО, беспилотники и склады боеприпасов.

По данным авиационного портала, самолеты принадлежали компании Alfa Air. Однако позже появилась информация о том, что они могли быть собственностью киевской авиакомпании Europa Air.

Как пишет газета Aljazeera, ливийское правительство подтвердило, что ВВС нанесли удар по авиабазе Аль-Джуфра, уничтожив склад боеприпасов, а также самолет Ил-76.