Самолеты США провели разведку у берегов Крыма

Два американских самолета совершили разведывательный полет у берегов Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как следует из микроблога ресурса в Twitter, сначала в воздух с авиабазы на Сицилии поднялся противолодочный самолет ВМС CША P-8A Poseidon. Через час с расположенного в Греции полигона Суда-Бей поднялся самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Оба воздушных борта достигли акватории Черного моря и в течение нескольких часов выполняли разведывательный полет у границ российского полуострова.

По данным Минобороны РФ, самолеты ВВС США стали все чаще появляться у границ России. Ведомство призвало Пентагон прекратить разведывательные операции, однако американские военные к этим призывам не прислушиваются.