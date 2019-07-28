Медведев посетит парад в Севастополе в честь дня ВМФ России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет находиться с рабочей поездкой в Севастополе 28 и 29 июля, сообщает пресс-служба кабмина.

В воскресенье, 28 июля, премьер посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России. А на следующий день Медведев проведет совещание о ходе реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе, в частности, в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Как сообщает ТАСС, в мероприятии поучаствуют вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Юстинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Также председатель правительства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.