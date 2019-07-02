«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Чехию

«Уральские авиалинии» вслед за «Аэрофлотом» приостановили рейсы в Чехию. Речь идет о вылетах которые должны были состояться во вторник, 2 июля, из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

Авиаперевозчик принял такое решение в связи с аннулированием чешскими авиационными властями ранее выданных разрешений.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Прагу со 2 июля. Причиной тому стало решение авиавластей чешской республики, которые аннулировали выданные ранее разрешения на выполнение рейсов.