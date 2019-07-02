Движение для легкового транспорта через пострадавший от паводка Тулун открыто
Движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун Иркутской области открыто. Об этом сообщает региональная полиция.
Дорожные службы ремонтировали размытые участки дороги и моста через реку Ию в круглосуточном режиме.
В шести регионах Иркутской области из-за паводка действует режим ЧС. От наводнения пострадали Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский и Куйтунский районы. Подтопленными остаются четыре тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах.
Сейчас специалисты отмечают снижение уровня воды в реках, обстановка стабилизируется. Аварийные службы очищают водозабор, восстанавливают электроснабжение.
В результате паводка, по последним данным, погибли 14 человек, более 190 госпитализированы. Судьба еще 13 человек остается неизвестной, их продолжают искать спасатели.