Выпавший из отсека шасси безбилетник приземлился в лондонском саду

Житель Лондона обнаружил в своем саду тело выпавшего из самолета безбилетника. Мужчина пытался нелегально пересечь границу в отсеке для шасси, но не выдержал долгого перелета, сообщает Mirror.

Инцидент произошел 30 июня. Мужчина летел из Кении в Великобританию на лайнере авиакомпании Kenya Airways. Предположительно, он не смог вынести девятичасовой полет из-за недостаточной герметичности отсека и переохлаждения.

Упавший безбилетник приземлился в саду дома в районе Клэпхэм в Лондоне прямо рядом с человеком, который в этот момент принимал солнечные ванны.



«Я услышал звук и выглянул в окно. Сначала я подумал, что в саду спит бродяга. Но затем пригляделся и увидел кровь, покрывающую стены сада. Голова была не в лучшем виде, сразу стало понятно, что он упал. Я вышел и увидел соседа, который был потрясен: он загорал, и мужчина приземлился буквально в метре от него», - рассказал очевидец происшествия.

При осмотре самолета в аэропорту Хитроу в отсеке шасси самолета обнаружили сумку, воду и небольшой запас еды. Полиция продолжает расследование происшествия.