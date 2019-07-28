В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра страны Ираклия Окруашвили. Нынешнему лидеру партии «Победившая Грузия» вменяется организация и участие в беспорядках на митингах в Тбилиси 20-21 июня.

По данным телеканала IMEDI, о взятии Окруашвили под стражу ходатайствовала Генпрокуратура. При этом сторона защиты экс-министра предлагала освободить его под залог в 10 тысяч лари (более 3,4 тысячи долларов). Однако суд просьбу адвоката отклонил.

За два дня до своего задержания 25 июля Окруашвили дал показания по делу о митингах. Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинения по части 1 и статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).