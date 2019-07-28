Лесные пожары перекрыли шоссе у курортного города в Хорватии

Лесные пожары вспыхнули вблизи прибрежного города Шибеник в Хорватии, перекрыв часть шоссе.

Известно, что возгорание началось сразу в двух местах около населенного пункта. Как сообщает AP, огонь в настоящее время угрожает деревне Рупичи Дони, поскольку сильный ветер затрудняет работу десяткам пожарных и пожары подбираются к населенному пункту. Были задействованы пожарные самолеты.

Отмечается, что пока никто не пострадал. Однако после того, как начали гореть сосновые леса, местные власти закрыли некоторые участки региональной магистрали.