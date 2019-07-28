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Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте

Валентина Пескова
02:56 28.07.2019
28 июля, когда в России отмечается День военно-морского флота, военно-морские парады пройдут в десяти городах страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

В День военно-морского флота России в десяти городах страны пройдут военно-морские парады. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его будет принимать верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.  

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, президент обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

Понаблюдать за парадом в Санкт-Петербурге приглашены пять семей с детьми, пострадавшие от паводка в Иркутской области. Они получили приглашение на встрече с президентом, которая состоялась в Кремле.

В Кронштадте праздничные мероприятия начнутся в 8.00 утра с молебна в Морском соборе во имя покровителям всех моряков Святителя Николая Чудотворца. А в Санкт-Петербурге праздник стартует в 9.30 с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера «Аврора».

О готовности к Главному военно-морскому параду доложит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Участие в действе примут более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава». К слову, стартует мероприятие именно в акватории Невы, в районе Благовещенского моста. После этого действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь.

Среди кораблей, которые примут участие в Главном военно-морском параде - новейшая неатомная подводная лодка «Кронштадт», фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Смоленск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой противолодочный корабль «Североморск», патрульный корабль «Василий Быков», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов».

Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии «Таркаш» и эсминец «Сиань» ВМС Китая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего к Главному военно-морскому параду и военно-морским парадам в главных базах флотов и Каспийской флотилии привлекут свыше 150 кораблей различных классов, порядка 80 летательных аппаратов и более 15 тысяч военнослужащих.

Среди других городов России, в которых также пройдут праздничные парады ко Дню ВМФ - Балтийск, Севастополь, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Новороссийск, Астрахань.

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