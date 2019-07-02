Российские военные прибыли в военный госпиталь Алеппо

Российские военные доставили благотворительную помощь своим сирийским коллегам, которые пострадали в боях за освобождение страны. Всем, кто получил тяжелые ранения и сейчас не может самостоятельно передвигаться, подарили инвалидные коляски.

Гуманитарная акция проходит в главном военном госпитале страны в Алеппо. В годы войны он был переполнен, сейчас раненых уже не так много - всего несколько человек в день. В основном у всех пострадавших минно-взрывные и осколочные травмы.

Помогают местным врачам и делятся опытом также медики из Армении и России. В госпиталь приехали хирурги, эпидемиологи и лабораторные специалисты. Всех военных принимают бесплатно, а благодаря нашим докторам операции проводятся намного качественнее.