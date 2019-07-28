В Москве обнаружили в чемодане тело убитой девушки-блогера

В одной из квартир на западе Москвы обнаружен чемодан с телом убитой девушки-блогера по имени Екатерина. По предварительным данным, ее нашел хозяин квартиры, который сдававший жилье.

Мужчине позвонили разволновавшиеся родители девушки, которые никак не могли с ней связаться. Арендодатель обнаружил девушку с перерезанным горлом и без одежды.

Молодой человек девушки был вызван в отдел полиции по району Раменки. Следователи допросили его, после чего отпустили, пишет «360». По его словам, последний раз он видел Екатерину 26 июля. Молодые люди попрощались и девушка поехала домой. На следующий день она не выходила на связь.

Убитая девушка по имени Екатерина оказалась врачом по образованию, а в Instagram на нее было подписано более 80 тысяч человек. В Москву она вернулась около недели назад после путешествия на греческий остров Корфу.