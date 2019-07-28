Ледяной ад: в Москву пришло аномальное похолодание

В воскресенье вечером москвичи почувствовали заметное похолодание и были вынуждены сменить шорты и легкие майки на более теплую одежду. По прогнозам синоптиков именно сегодня начинается аномальное похолодание, когда дневные температуры не будут превышать +14 - +16 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться ниже 10 градусов.

Конец июля традиционно считается самым теплым летним периодом, но из-за ультраполярного вторжения с Северного полюса вместо тепла пришло резкое похолодание.

МЧС предупреждает жителей Московского региона о сильном ветре, порывы которого будут достигать 15 м/секунду. Местами ожидается гроза и сильный дождь. В связи с резким ухудшением погоды в ведомстве напоминают о соблюдении скоростного режима и соблюдении дистанции на дорогах. По возможности не находиться вблизи водоемов, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать машины рядом с деревьями.