В Москве прогремел салют в честь освобождения Бреста

В Москве на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

Залпы начались 28 июля в 22.00 по московскому времени. Небо над столицей раскрасили 2500 фейерверков различных видов. Были задействованы орудия ЗиС-3 времен войны 1941 – 1945 годов и салютные установки на базе автомобилей «КАМАЗ».

В канун 75-летия Великой Победы в Москве решили отмечать праздничным салютом каждый из освобожденных городов Европы. Всего запланированы 17 фейерверков. Первые залпы 10 апреля прогремели в честь освобождения Одессы, 10 мая - в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска и Вильнюса, и сегодня - в честь Бреста.

Залпы также прогремят в честь освобождения городов Каунас - 1 августа, Кишинева - 2 августа, Бухареста - 31 августа, Таллина - 22 сентября, Риги - 13 октября и Белграда - 20 октября.

В следующем году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.