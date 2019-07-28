ДНР: украинские морпехи подняли бунт в Донбассе

Украинские бойцы морской пехоты потребовали улучшить материальное обеспечение и устроили бунт. Военнослужащих возмутили плохие бытовые условия, они потребовали выдать им средства личной гигиены и улучшить питание.

Солдаты отказываются подчиняться приказам командования, сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. По его словам, усмирять недовольных направили сотрудников военной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Организатором протестов выступил старший матрос Роман Бондаренко, он призвал не выполнять приказы начальства, пока не улучшится вещевое и продовольственное снабжение. Басурин утверждает, что ранее он находился на хорошем счету у руководства и даже был премирован украинским командованием.