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ДНР: украинские морпехи подняли бунт в Донбассе

Андрей Аркадьев
22:27 28.07.2019
В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава.
© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР © Фото: AlphaSpecnazмTwitter.com, Globallookpress

Украинские бойцы морской пехоты потребовали улучшить материальное обеспечение и устроили бунт. Военнослужащих возмутили плохие бытовые условия, они потребовали выдать им средства личной гигиены и улучшить питание.

Солдаты отказываются подчиняться приказам командования, сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. По его словам, усмирять недовольных направили сотрудников военной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Организатором протестов выступил старший матрос Роман Бондаренко, он призвал не выполнять приказы начальства, пока не улучшится вещевое и продовольственное снабжение. Басурин утверждает, что ранее он находился на хорошем счету у руководства и даже был премирован украинским командованием.

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