Новое наводнение в Тулуне: кадры территории с воздуха

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области превысил критическую отметку в семь метров и продолжает подниматься. Кадры облета затопленной территории сняты спасателями во время облета территории.

Местные власти призывают эвакуироваться людей, находящейся в непосредственной близости к реке. На сайте администрации опубликован список пунктов временного размещения граждан.

Ранее сообщалось, что в Тулуне, который постепенно восстанавливается после наводнений, военные завершили разбор разрушенных домов, начали дезинфекцию и взяли пробу грунта.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов. Оказались подтоплены более десяти тысяч домов с населением 42,7 тысячи человек. Всего он затронул 109 населенных пунктов. Жертвами стихии стали 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести.