Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Футболист не смог ответить на вопрос журналиста из-за женского стона: видео

Василиса Морозова
02:05 28.07.2019
Филипе Луис приготовился отвечать на вопрос журналиста, но услышал звук женского стона во время секса.
© Видео: DoentesPFutebol, Twitter © Фото: AFP7, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Экс-защитника мадридского «Атлетико» и «Челси» Филипе Луиса представили в бразильском «Фламенго» и во время пресс-конференции футболисту помешал женский стон.

Журналист задал Луису вопрос и спортсмен приготовился отвечать, как вдруг все собравшиеся услышали чьи-то стоны. Футболист повернул голову, рассмеялся и даже откатился на стуле немного назад. Смутившись, 33-летний спортсмен сделал глоток воды из стакана. Сидящий рядом директор ФК Маркос Браз также покатился со смеху.

Все присутствующие посмеялись, потому что казалось, что эти звуки издавала женщина во время секса. Вероятно, что эта запись стояла на звонке какого-то из репортеров.

Футболист вернулся к вопросу только тогда, когда все журналисты успокоились.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата27.07.2019, 16:05
Путин в День ВМФ обойдет на катере парадную линию кораблей в Кронштадте
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата28.07.2019, 00:00
Минобороны показало уникальные фотографии великих флотоводцев России
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:08 Армия
«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска
01:36 В стране и мире
Видео
Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский
01:17 Спорт
Супруга Дадашева будет судиться с рефери последнего боя мужа
00:57 В стране и мире
На Аляске начали расследование после гибели актрисы из «Брестской крепости»
00:27 В стране и мире
Летевший из Анапы в Петербург самолет совершил аварийную посадку в Москве
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Путин объяснил, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Видео
«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
Популярный блогер трагически погиб в Петербурге
Видео
«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ
Видео
«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.