Футболист не смог ответить на вопрос журналиста из-за женского стона: видео

Экс-защитника мадридского «Атлетико» и «Челси» Филипе Луиса представили в бразильском «Фламенго» и во время пресс-конференции футболисту помешал женский стон.

Журналист задал Луису вопрос и спортсмен приготовился отвечать, как вдруг все собравшиеся услышали чьи-то стоны. Футболист повернул голову, рассмеялся и даже откатился на стуле немного назад. Смутившись, 33-летний спортсмен сделал глоток воды из стакана. Сидящий рядом директор ФК Маркос Браз также покатился со смеху.

Все присутствующие посмеялись, потому что казалось, что эти звуки издавала женщина во время секса. Вероятно, что эта запись стояла на звонке какого-то из репортеров.

Футболист вернулся к вопросу только тогда, когда все журналисты успокоились.