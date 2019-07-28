Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Андрей Аркадьев
20:56 28.07.2019
Глава украинского государства подчеркнул, что сила и будущее его соотечественников заключаются в единстве.
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей всех церквей начать диалог, чтобы прекратить раскол между православными верующими.

Глава украинского государства подчеркнул, что сила и будущее страны заключается в единстве. Он также напомнил об истоках праздника, отметив, что крещение Киевской Руси стало событием, позволившим преодолеть все разногласия и объединившим огромное государство.

«Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», - написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что Украина с апреля прошлого года находится в религиозном кризисе, спровоцированном экс-президентом страны Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Православные верующие отмечают День крещения Руси 28 июля, которое в 988 году провел князь Владимир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата28.07.2019, 15:21
Праздничные залпы и «морской бой»: как Россия празднует День ВМФ
Дата28.07.2019, 21:54
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:24 В стране и мире
Видео
Новое наводнение в Тулуне: кадры территории с воздуха
20:23 В стране и мире
Интервью Путина телеканалу Fox News номинировано на Emmy
19:22 В стране и мире
Видео
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
18:56 В стране и мире
Видео
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
18:48 В стране и мире
Видео
Под Иркутском река Катаржанка вышла из берегов и затапливает населенные пункты
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Варан целиком проглотил живую обезьяну: видео
Видео
Полный хаос: огромная волна застала врасплох туристов популярного курорта
Видео
Геленджик затопило после сильного ливня: видео
Видео
«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
Видео
«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ
Видео
«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.