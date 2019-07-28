Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей всех церквей начать диалог, чтобы прекратить раскол между православными верующими.

Глава украинского государства подчеркнул, что сила и будущее страны заключается в единстве. Он также напомнил об истоках праздника, отметив, что крещение Киевской Руси стало событием, позволившим преодолеть все разногласия и объединившим огромное государство.

«Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», - написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что Украина с апреля прошлого года находится в религиозном кризисе, спровоцированном экс-президентом страны Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Православные верующие отмечают День крещения Руси 28 июля, которое в 988 году провел князь Владимир.