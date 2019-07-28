Интервью Путина телеканалу Fox News номинировано на Emmy

Интервью Владимира Путина журналисту Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию Emmy. Это первая номинация на главную телевизионную премию страны в истории телеканала.

Разговор российского президента с американским корреспондентом претендует на награду в области новостей и документального кино в номинации «Интервью в прямом эфире», сообщается на сайте премии.

Конкурировать с интервью Путину будут еще шесть интервью, взятых журналистами разных каналов. Победителей Emmy объявят 24 сентября в Нью-Йорке.

Интервью Путина и Уоллерса состоялась год назад в Хельсинки после встречи президента России со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В разговоре речь шла об итогах российско-американского саммита, отношениях Москвы и Вашингтона, контроле над ядерным вооружением, ситуации в КНДР.

В ходе беседы Путин отверг обвинения США во вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс. Интервью посмотрели 3,2 миллиона человек.