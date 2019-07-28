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Готовы к любой задаче: как прошел парад ко Дню ВМФ РФ в Сирии

Валентин Гвоздев
20:10 28.07.2019
Сирия наблюдает торжества по случаю Дня ВМФ РФ уже в третий раз. Как и в предыдущие годы, все его участники в любой момент готовы выполнить любую поставленную задачу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

День Военно-морского флота России отмечали и вдалеке от границ Российской Федерации. Парад в честь праздника прошел в сирийском Тартусе, где несут службу российские военные корабли.

На внешнем рейде порта Тартус в парадном строю прошли корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Сирия наблюдает торжества по случаю Дня ВМФ РФ уже в третий раз. Как и в предыдущие годы, все его участники в любой момент готовы выполнить любую поставленную задачу.

«Специфика парада в Тартусе в том, что корабли, находящиеся под управлением оперативного командования, решают постоянно задачи в восточной части Средиземного моря. Еще вчера они были на удалении, находились под Кипром, в Эгейском море, выполняли задачи по тралению фарватеров для обеспечения безопасного захода, обеспечивали воздушную, противолодочную оборону кораблей и судов», - рассказал командир оперативного командования в дальней оперативной зоне Сергей Тронев.

Военно-морской праздник открыли моряки Каспийской флотилии. Малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич» продемонстрировали огневую мощь, имитируя атаку корабельной группы противника. После этого минный тральщик «Ковровец» обеспечил безопасный проход кораблей в фарватере.

Затем свои способности противолодочной обороны показал новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». По сценарию в акватории была замечена подлодка условного противника. С борта фрегата «Адмирал Григорович» поднялся в небо противолодочный вертолет Ка-27, оснащенный новейшей гидроакустической станцией. Координаты «противника» были переданы на командный пункт, после чего фрегат «Григорович» и сторожевой корабль «Пытливый» совместным залпом уничтожили подводную лодку.

Кульминацией праздника стало появление вертолетов и самолетов авиационной группы с российской авиабазы Хмеймим. Истребители и бомбардировщики на сверхмалой высоте прошли прямо над мачтами кораблей, салютуя зрителям и военным морякам роспусками тепловых ловушек.

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