В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией

В Батуми прошел митинг в поддержку восстановления отношений Грузии и России. Акцию провели представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».

В мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч человек. Демонстранты требуют, чтобы Грузия отказалась от участия в международных военных блоках и начала выстраивать диалог с Москвой.

Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили в ходе своего выступления подчеркнула, что власти страны должны приступить к переговорам с Россией, Абхазией и Южной Осетией, сообщают местные СМИ.

В Грузии 20 июня прошли массовые протесты, приведшие к отставке спикера парламента. Поводом для них стал визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия.

Ажиотаж начался после того, как оппозиция увидела Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии. Политик заявил, что занял это место по предложению грузинской стороны.

Инцидент привел к росту напряженности в отношениях Москвы и Тбилиси. На фоне беспорядков в столице Грузии 21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиаперелеты между странами.