Обвал грунта частично парализовал движение на трассе «Байкал»
Инспекторы ГИБДД организуют движение автомобилей в реверсивном режиме.
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В Слюдянском районе Приангарья ограничили движение машин по федеральной трассе Р258 «Байкал» после обвала грунта и камней.
«Сегодня на 156-м километре автодороги Р258 “Байкал” частично ограничено движение транспорта в связи с осуществлением ремонтных работ и вывозом скальника», - заявили в ГУ МВД по региону «Интерфаксу».
В настоящее время инспекторы ГИБДД организуют движение транспортных средств в реверсивном режиме.
В воскресенье на участке Слюдянка - Иркутск произошел сход камней. В результате чего были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск - Иркутск.