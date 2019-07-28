В воскресенье, 28 июля, уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку в семь метров. В 22.00 (17.00 по Москве) по местному времени он составил 708 сантиметров.

В воскресенье утром уровень воды составлял 623 сантиметра. Жители города опасаются повторения наводнения, когда стихия уничтожила часть города.

Местные власти опубликовали на сайте администрации обращение к горожанам, попадающим в зону подтопления реки Ия. Чиновники просят их собрать личные вещи, документы и покинуть свои дома.

В районе подготовили пункты временного размещения. Они находятся на базе детского сада, на лыжной базе и в зале борьбы.

«Пункты временного размещения развернуты на лыжной базе «Снежинка» (ул. Желгайская, 59), зале борьбы на ул. Сигаева (ул.Сигаева, 17б), д/с "Теремок"(ул.Дачная,8), ДЮСШ (мкрн Угольщиков, 45б)», - говорится в сообщении.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Оно было вызвано сильными ливнями. Из-за паводка было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести.