Под Иркутском река Катаржанка вышла из берегов и затапливает населенные пункты

Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, вода заливает поселок Большой Луг и садовое товарищество «Алюминщик». Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр Шелеховского района Максим Модин.

«Режим повышенной готовности распорядился ввести на всей территории Шелеховского района. Уровень Олхи серьезно поднялся. Причиной стали ливневые дожди», - написал он.

В СНТ «Алюминщик» оказались подтоплены около 40 участков. В Большом Луге под водой оказались улицы населенного пункта.

Принято решение эвакуировать детские лагеря «Черемушки» и «Огоньки».

© maksim.modin, Instagram

В Тулунском районе Приангарья в результате обильных дождей может начаться подтопление, жителей снова эвакуируют. Среди населенных пунктов, где происходит эвакуация - Кривуша, Уйгат, Красноозерский, Евдокимовский и Красный Октябрь.

Напомним, что наводнение, в результате которого больше 10 тысяч домов оказались под водой, началось в области в конце июня. Из-за паводка погибли 25 человек. По данным властей региона, количество пострадавших превысило 38 тысяч человек.