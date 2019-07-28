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Патриарх Кирилл предостерег россиян от «ложных идей»

Александра Арсентьева
17:15 28.07.2019
Он напомнил православным верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В День крещения Руси в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме, где прошел торжественный молебен святому.

Он совершил торжественный молебен рядом с монументом и напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций».

«Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью - без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой», - заявил патриарх в обращении к людям, которые пришли на богослужение.

По его словам, некоторые люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и «подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями», которые им кажутся более успешными и привлекательными.

Он отметил, что последствия подобного ошибочного выбора обычно оказываются весьма печальными и для общества, и для государства.

Двадцать восьмого июля православные верующие празднуют День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года этот праздник является в России государственной памятной датой.

Накануне День крещения Руси отметили на Украине. По информации канонической УПЦ, в шествии участвовало более 300 тысяч верующих.

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