Варан целиком проглотил живую обезьяну: видео

Настоящая драма в мире животных произошла в Индонезии. В Интернете появилось видео, как комодский варан целиком проглотил живую обезьяну.

На ролике, снятом очевидцами, не показана охота рептилии на млекопитающего. Ящерица держит в зубах свою жертву, из пасти торчит только ноги и хвост. Не прошло и двух минут, как обезьяна полностью пропала в глотке варана. После этого самодовольный хищник высунул язык и показал свои острые зубы.

Комодские вараны являются одними из самых жестоких хищников в мире, они пожирают животных, которые достигают до 80% от их массы, пишет The Sun. Яд варанов содержит особенные токсины, вызывающие воспалительную реакцию, внутреннее кровотечение, и в дальнейшем они приводят к параличу.