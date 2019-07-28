Командующий ЧФ рассказал о кардинальных переменах во флоте

Командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Игорь Осипов рассказал, что в ЧФ за пять лет произошли кардинальные изменения.

«За последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в "родную гавань" и заботе государства о развитии и модернизации флота», - заявил Осипов.

По его словам, в настоящее время флот выполняет задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подлодок, ПВО и морской авиации, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск.

Командующий добавил, что ВМФ продолжает принимать и осваивать новые корабли и образцы военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на торжественном приеме, который был приурочен ко Дню Военно-морского флота, Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений ВМФ РФ составляет более 62%.