Звезда фильма «Оно» умер за рулем мотоцикла

Канадский актер и артист озвучки Гейб Хаут умер 23 июля в возрасте 46 лет.

О смерти артиста появилась в Twitter друга покойного, актера Питера Кламиса. Он рассказал, что у Гейба случился сердечный приступ, когда он находился за рулем мотоцикла, передвигаясь по шоссе под Ванкувером.

Габриэл Форест Хаут родился в 1972 году в Британской Колумбии. Карьеру начал в конце восьмидесятых, сообщает газета The Sun.

Актер был задействован в 90 проектах, в том числе в фильмах «Оно» 1990 года, «Полицейская академия», «Однажды в сказке», «Андромеда». Кроме того, он озвучил Леонардо в сериале про черепашек-ниндзя 1997-1998 годов.