Наркоторговцы скидывают в воду мешки с кокаином, уходя от пограничников: кадры погони

Береговая охрана США задержала в восточной части Тихого океана быстроходное судно, перевозившее кокаин.

В Интернете появились кадры погони, где видно, как экипаж пытался уйти от пограничников. Чтобы ускорить движение лодки, нарушители решили сбросить в воду находившийся на судне груз. Происходящее снимал с воздуха беспилотник.

На кадрах, которые публикует DVIDS, видно, как контрабандисты пытаются оторваться от «хвоста», они бросают за борт тяжелые мешки. Однако сократить расстояние у них не получилось, правоохранители догнали преступников. Выкинуть им удалось не весь товар, с лодки изъяли более тонны кокаина.

Несколькими днями ранее береговая охрана США сняла кадры задержания подводной лодки, перевозившей более семи тонн кокаина. На видео сотрудники службы в Тихом океане догнали и судно с семью тоннами кокаина на борту и потребовали владельцев остановиться. Получив отказ, пограничники прыгнули на подлодку, вскрыли люк и захватили судно. Внутри находились пять человек, подозреваемых в контрабанде.