Цветная или черно-белая: фотография озадачила пользователей Сети

В Сети набирает популярность очередная оптическая иллюзия - черно-белый снимок, который кажется пользователям цветным за счет сетки, наложенной сверху изображения. Фото было опубликовано на Reddit и получило широкое распространение в социальных сетях.

«Это фото на самом деле черно-белое. Только линии имеют цвет», - подписал фото автор поста.

Некоторые пользователи заявили, что полоски на изображении не заметили, пока им не указали на это. Другие и вовсе не разглядели сетку, раскрашенную в красный, зеленый, синий и желтый, и воспринимают фотографию цветной.

Также некоторые комментаторы в Сети заявили, что не видят разноцветную сетку и черно-белый снимок под ней и воспринимают картинку в красках.