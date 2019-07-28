Дым сибирских пожаров дошел до Казахстана

В Сибири и на Дальнем Востоке полыхает около трех миллионов гектаров леса. Лесные пожары вовсю бушуют в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Площадь возгорания продолжает расти, дымка уже дошла до Казахстана. Жители Республики жалуются на плотный туман и удушливый запах гари.

В гидрометеорологической службе Казахстана сообщили, что в ряде районов Казахстана зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, пишет РИА Новости. Неблагоприятные метеоусловия отмечены в том числе и в столице страны - Нур-Султане.

К ликвидации пожаров в России привлечены сотни спасателей, но, несмотря на это, их почти не тушат. Причина в том, что в основном леса горят в труднодоступных районах. Горящую тайгу можно потушить только при помощи самолетов, но авиация расположена слишком далеко от очагов огня.