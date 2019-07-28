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СМИ: сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ

Александра Арсентьева
16:01 28.07.2019
По информации avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета.
© Видео: Юрий Костюченко, ВКонтакте © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские самолеты Ил-76, которые были сбиты в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.

Самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии, сообщает издание «Зеркало недели».

Предположительно, воздушное судно пилотировалось украинским экипажем, в результате происшествия один из пилотов погиб.

В Ливии при ударе сил правительства национального согласия по аэропорту Аль-Джуфра, который находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76. По информации авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета.

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в государстве царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице, правит сформированное при поддержке Евросоюза и ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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