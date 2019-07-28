Вдова Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина рассказала о разговоре, который у нее состоялся с тогда еще будущим мужем на берегу Волги.

По ее словам, по окончании института они с Ельциным решили разъехаться по разным городам для того, чтобы «проверить свои чувства». Через год они встретились на турнире по волейболу в Самаре.

«Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах», - приводит слова Ельциной портал «ЕТВ».

В память об этом событии женщина решила установить в Екатеринбурге на набережной реки Исети рядом с «Ельцин-центром» именную лавочку.

«Для тех, кто любит. Как мы с Борисом», - написано на табличке, которая размещена на спинке лавочки.

Ельцина отметила, что хочет, чтобы таких лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и разговаривали о своем счастье.