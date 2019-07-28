МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре, который ожидается в столице с середины воскресенья и до конца дня. Порывы будут достигать 15 м/секунду.

«Местами ожидается гроза, сильный дождь», - добавили в спасательном ведомстве.

В МЧС попросили соблюдать в условиях непогоды скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не находиться вблизи водоемов.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - напомнили в ведомстве.

Также в МЧС рекомендовали не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций и при необходимости звонить 101 или 8 (495) 637-22-22.