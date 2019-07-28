Орел снял видео своего полета от первого лица

Натуралист из Канады Джимми Юта отправился на побережье острова Грэм в провинции Британская Колумбия, чтобы снять ролик о жизни орлов в их естественной среде обитания.

Юта оставил на песке сырую рыбу, установил портативную камеру GoPro и удалился на безопасное расстояние. Хищники почти сразу же набросились на оставленное угощение.

Одна из птиц решила поживиться не только рыбой, она схватила GoPro и улетела с пляжа. Юта уж было навсегда простился с камерой, но, спустя чуть больше двух недель, она вернулась к законному владельцу. Неназванный турист прогуливался по пляжу и заметил на пляже камеру. Он приложил немало усилий, чтобы отыскать ее хозяина и вернуть ему устройство.

«GoPro, которую, как я думал, я подарил орлу, вернулась домой. Честный турист нашел ее на пляже и провернул настоящую детективную операцию, чтобы вернуть ее. Как видите, она получила несколько боевых ранений, но все еще работает!» - написал Юта на своей странице в Facebook.

Корпус камеры оказался немного поврежден, но карта памяти цела. Видео удалось скачать на компьютер, поэтому у натуралиста теперь есть уникальные кадры, снятые диким орлом.