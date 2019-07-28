В Тулуне вновь эвакуируют население из-за угрозы наводнения

В Тулунском районе Иркутской области из-за обильных ливней может начаться подтопление, жителей снова эвакуируют.

Среди населенных пунктов, где происходит эвакуация - Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

«Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели предупреждают: оставаться в зоне паводка опасно, необходимо как можно быстрее покинуть дома.

Отметим, что в районе подготовили пункты временного размещения. Они находятся на базе детского сада, на лыжной базе и в зале борьбы.

Напомним, что паводок, в результате которого подтопило больше 10 тысяч домов, начался в регионе в конце июня. Погибли 25 человек. По данным региональных властей, число пострадавших превысило 38 тысяч человек.