СМИ: в Петербурге в Мойке обнаружено тело застреленного кикбоксера

В Петербурге из воды вытащили тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу 51-летнего Сергея Карпенко с огнестрельным ранением головы.

Сообщение о нахождении трупа человека в воде поступило в службу по телефону 112 вчера, 27 июля, в 18.33 по местному времени.

Тело спортсмена вытащили из воды возле дома № 124.

Неделю назад сын чемпиона, спортивный блогер, заявлял о пропаже своего отца, сообщает издание «Невские новости».

Сергей Карпенко был многократным победителем профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. В девяностых он стал чемпионом России, СНГ и вышел в финал чемпионата Европы. В последнее время Карпенко тренировал молодых спортсменов.